كورونا: احصاء 39 وفاة و1079 اصابة جديدة بالفيروس

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ يوم أمس الأحد، 39 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 9332 حالة.

وسجلت الوزارة، وفق بلاغ نشرته مساء اليوم الاثنين، حول الوضع الوبائي في البلاد، 1079 إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 5238 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 226 ألفا و070 شخصا، بعد تعافي 1163 شخصا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ 2105 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 415 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 139 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من نفس السنة.