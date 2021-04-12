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المهدية: تسجيل حالتي وفاة 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

2021/04/12 أخبار, المصدر مع وات

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ224 عينة، صدرت الاثنين، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع وفاة مصابين اثنين، وفق البيان اليومي للإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 27 بالشابة و21 بالجم و15 بكل من المهدية والسواسي، إلى جانب إصابتين (02) بكل من قصور الساف وبومرداس وأولاد الشامخ.

وتماثل، من جهة ثانية، 63 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام، ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 8469 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 9555، من بينها 262 حالة وفاة، و824 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 679 شخصا، بين يومي 11 و12 أفريل الجاري، تلقيحا ضد فيروس كورونا، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 6190، من بينهم 408 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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