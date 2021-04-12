المشيشي:”لن يتم إعادة النظر في تعيين الرئيس المدير العام الجديد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء”

أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي أنه “لن يتم إعادة النظر في تعيين الرئيس المدير العام الجديد لوكالة تونس إفريقيا للانباء”، وذلك على خلفية تلويح العاملين بهذه المؤسسة بالدخول في إضراب عام، في حال لم تتراجع الحكومة عن تعيين كمال بن يونس في خطة رئيس مدير عام لوكالة (وات).

وأضاف المشيشي قوله في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال تدشينه اليوم الاثنين، للمستشفى الميداني بولاية القيروان، أن “التعيين لا يتم بالانتخاب بل بالتكليف وقد تم تكليف المسؤول الجديد لإدارة هذه المؤسسة، من الناحية الإدارية والمالية”. وأكد في المقابل أن الخط التحريري هو من اختصاص صحفيي الوكالة وهم الذين يحددونه ويقومون بعملهم بكل استقلالية، بعيدا عن التدخلات”.

يُذكر أن أبناء وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قرروا اليوم الإثنين، الدخول في إضراب عام حضوري، مركزيا وجهويا، كامل يوم الخميس 22 أفريل 2021، “بسبب تشبث الحكومة بتعيين كمال بن يونس على رأس الوكالة”.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل، في برقيتي إضراب منفصلتين، إلى “مراجعة هذا التعيين ووضع شروط ومعايير مهنية للتعيين على رأس المؤسسة، وفق عقد أهداف وبرامج، بما يضمن استقلالية المرفق الإعلامي العمومي”.

ويواصل العاملون في (وات) اعتصامهم المفتوح لليوم السادس على التوالي، كما نفذوا وقفة احتجاجية يوم 8 أفريل الجاري، تعبيرا عن “رفضهم القاطع لهذا التعيين السياسي الحزبي المفضوح” وفق نص بيان مشترك صادر الأسبوع الماضي عن الهياكل النقابية بالمؤسسة.

أما بالنسبة إلى إذاعة شمس “آف آم” فقد أكد رئيس الحكومة، في تصريح ل(وات)، اليوم الإثنين، أنه سيتم التفويت في هذه المؤسسة لفائدة “الشخص الذي أعرب عن رغبته في ذلك”، مؤكدا أنه سيتم تكوينه والعمل على تشجيعه وتوفير كافة الإمكانيات، لكي يتم التفويت في هذه المؤسسة في أقرب الاجال”.