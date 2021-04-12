بنزرت: تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أفادت عضوة خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، الدكتورة ابتسام بلانكو، بأن الجهة الصحية ببنزرت سجلت يوم السبت المنقضي إصابة 65 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت في تصريح لمراسل “وات” بالجهة، أن العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس، ارتفع الى 7830 شخصا منذ اندلاع الجائحة الفيروسية العالمية، شفي منهم 7260 شخصا بينما توفي 401 شخص، مشيرة إلى أن النسبة العامة للإيواء بجميع الفضاءات الاستشفائية المخصصة لمرضى “كوفيد19” تضاعف خلال الأيام القليلة الماضية مقارنة بذات الفترة من الشهر الماضي، حيث بلغت 24 بالمائة بعد أن كانت في حدود 11 بالمائة.

كما تبلغ النسبة العامة للايواء بأسرة الاوكسيجين 24 بالمائة، ونسبة 53 بالمائة بالنسبة لقسمي الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ومستشفى راس الجبل.

من جهة أخرى، بلغ عدد مهنيي الصحة وكبار السن ممن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمركز الجهوي للتلقيح بدار الشباب سيدي سالم ببنزرت المدينة، حتى يوم أمس الأحد، 6735 شخصا، من بينهم 592 شخصا تلقوا التطعيم يوم أمس، وفق تأكيد الدكتورة ابتسام بلانكو.