هذه التوقعات الجوية لأول يوم في رمضان..

تكون السنالء اليوم الثلاثاء، مغيمة جزئيا بأغلب الجهات. ومن المنتظر أن تتكاثف السحب أكثر ليلا بالمناطق الغربية..

ويبقى هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية هو أبرز العناصر الجوية. والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب..

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و23 بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، وتكون بين 23 و27 ببقية الجهات..