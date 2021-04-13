دبارة اليوم الأول من رمضان: شربة جراد البحر- سلاطة- طاجين-دجاج بحشو الريقوتة..

يقدم لكم المصدر دبارة اليوم الاول من شهر رمضان الموافق ليوم الثلاثاء 13 افريل 2021 :شربة جراد البحر- سلاطة- طاجين-دجاج بحشو الريقوتة-كريم كراميل

* شربة جراد البحر

المقادير ل(4 اشخاص) :

– 300 غ جراد البحر

– كلافس

– 2 ملعقة أكل طماطم معجون

– 1 ملعقة صغيرة هريسة

– 1 جزر

– 1 بصل

– 1 حبة طماطم

– كأس زيت

– ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

– ملعقة صغيرة تابل

– ملعقة صغيرة كمون

طريقة الاعداد :

في مرحلة اولى ننظف جراد البحر

نضع في قدر الكلافس والطماطم والبصل والجزر بعد غسلهما وتقطيعهما ونضيف ملعقتين من الطماطم والزيت

تقلى جميع المكونات على النار ونضيف اليها الماء ونتركها تغلي لمدة 20 دقيقة مع التحريك

اثر نضجها نقوم برحي جميع المكونات ثم نصفيها

بعد تصفيتها نعيدها الى النار ونضيف اليها جراد البحر الى ان ينضج

* سلاطة

المقادير ل(4 اشخاص) :

-1 خس

– 100 غ جرجير

– 1 طماطم

– 1 خيار

– 1 فلفل اخضر

– 50غ ذرة

– 50غ جمبون

– 50غ صلامي

– ملح-فلفل اسود

– زيت زيتون

– 1⁄2 ليمونة

طريقة الاعداد :

في مرحلة اولى نقوم بغسل الخضر جيدا ثم نقوم بتقطيع الطماطم والفلفل والخيار الى مكعبات

ونقطع الخس والجرجير

نضع الخضر في وعاء ثم نضيف اليها الذرة

نأخذ الجمبون والصلامي ونقطعهم طوليا ثم نضيفهم لبقية المكونات

اثر ذلك نحضر صوص السلطة حيث نخلط نصف قطعة قارص مع الزيت ونضيف الملح والفلفل الاسود

* طاجين :

المقادير ل (4 اشخاص) :

– 250 غ صدر دجاج

– 150 غ جبن مفروم

– 2 بطاطا مقلية

– 1 بصلة

-6 بيضات

– 1⁄2 قتة معدنوس

– 1⁄2 كأس زيت

توابل ( تابل وكروية،كركم، فلفل أسود وملح)

طريقة الإعداد:

في مرحلة اولى نقوم بوضع الدجاج على النار بعد اضافة الماء والكركم وقليل من الملح وعند نضجه نقوم بتفتيته

في تلك الاثناء نقوم بتقطيع البطاطا وقليها

اثر ذلك نضع في وعاء البصل الذي قمنا بتقطيعه سابقا واللحم والمعدنوس والتوابل والجبن والبيض

نخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا ثم نضعها في الطبق بعد دهنه بقليل من الزيت اوالزبدة

نتركه في الفرن لمدة 20 دقيقة تقريبا على درجة 180

* دجاج بحشو الريقوتة

المقادير ل (4 اشخاص) :

1 دجاج (2/1 كلغ)

2 بصل متوسط مُقطع قطع كبيرة

2 عود كلافس

3 فص ثوم

2 حب الهيل

2 ورق رند

1 ملعقة صغيرة زعتر طازج

3 ملاعق اكل جبن ريقوتة

2 ملاعق اكل جبن

2 ملاعق اكل جبن موزاريلا

2 ملاعق اكل زيت

1 كوب مرق دجاج

زبدة سائلة (للدهن)

ملح وفلفل

طريقة الإعداد :

نقوم بغسل الدجاج جيداً ثم نقطعه بالطول من الظهر .

نفرد الدجاجة ونقوم بالضغط عليها باليد حتى يُكسر العظم وتُصبح مُسطحة.

ثم نخلط أنواع الجبن جيداً في وعاء مع الزيت والأعشاب..

نضع التوابل على الدجاجة بالملح والفلفل من الداخل والخارج.

ثم نحشى أسفل الجلد بخليط الجبن مع مراعاة عدم تمزيق الجلد ونضع جناح الدجاجة للخلف.

اثر ذلك نصب المرق في صينية الفرن ويُضاف البصل والكلافس والثوم وحب الهيل وورق الرند.

تُدهن الدجاجة بقليل من الزبدة وتوضع فوق الخضروات.

توضع الصينية في الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى تمام نُضج الدجاج.

*غلال الموسم (بطيخ- عوينة)

نقوم بغسل العوينة

نقوم بتقطيع البطيخ

نقدّمها في طبق

*التحلية للسهرة:

– كريمة كراميل

المقادير ل(4 أشخاص) :

– 1 لتر حليب

– 8 اصفر بيض

– 200 مل ماء

– 400 غ سكر

طريقة الاعداد :

نغلي الحليب ثم نتركه يبرد

نضيف اليه اصفر البيض

نسكب فوقه 150 غ من السكر وسكر فانيليا

نمزج الخليط جيدا

ثم في مرحلة ثانية نقوم بتحضير الكراميل حيث نقوم بمزج 200 مل من الماء مع اضافة 400غ من السكر نقوم بغلي المزيج الى ان نتحصل على الكراميل

نحضر طبق ونسكب مزيج الكراميل ثم نسكب فوقه الخليط الاول الذي اعددنا