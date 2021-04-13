عاجل-منظمة الصحة العالمية تحذر: “وباء كورونا في مرحلة حرجة”..

حذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين 12 أفريل 2021 من أن وباء كوفيد-19 بلغ “مرحلة حرجة” مع تسجيل ارتفاع لعدد الإصابات باطراد، لافتة إلى أنه يمكن السيطرة عليه في “بضعة أشهر” في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.

وقالت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة ماريا فان خيركوف في مؤتمر صحفي وفق ما نقله موقع سكاي نيوز”نشهد حاليا مرحلة حرجة للوباء. إن مسار هذا الوباء في ازدياد مستمر. إنه يتنامى في شكل مطرد. ليس هذا الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد 16 شهرا من بدء الجائحة، في حين أننا نملك سبلا فاعلة للسيطرة عليها”.

وأضافت بقلق إن عدد الإصابات ارتفع الأسبوع الماضي بمعدل 9 بالمائة على مستوى العالم، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 5 بالمائة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “هذا هو الأسبوع السابع على التوالي الذي يشهد زيادة في عدد الإصابات، والأسبوع الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الوفيات”.

وأضاف “سجلنا الأسبوع الماضي رابع أكبر عدد من الإصابات في أسبوع واحد حتى الآن. وقد شهد العديد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط زيادة حادة في عدد الإصابات. هذا على الرغم من إعطاء أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم”.