تعديل في أوقات سفرات الحافلات والشبكة الحديدية بمناسبة شهر رمضان…

أعلنت شركة نقل تونس، ان السفرات الصباحية ستنطلق على الساعة 5 و 15 دق على كافة خطوط شبكة الحافلات والشبكة الحديدية في حين تختلف اوقات السفرات الأخيرة قبل موعد الإفطار من وسط العاصمة في اتجاه الأحياء.

وبينت الشركة، في بلاغ لها، ان السفرات الاخيرة على شبكة المترو الخفيف ستكون على الساعة السادسة مساء وعلى خط تونس- حلق الوادي – المرسى ستكون على الساعة الخامسة و 50 د مساء.

وستكون السفرات الاخيرة على شبكة حافلات الخطوط القصيرة على الساعة الخامسة و النصف مساء والخطوط الطويلة على الساعة الخامسة مساء.

وبرمجت الشركة، السفرات الليلية من وسط العاصمة نحو الأحياء بالنسبة الى شبكة المترو الخفيف على الساعة الثامنة و الربعو الساعة التاسعة وعلى خط تونس-حلق الوادي- المرسى على الساعة الثامنة و الربع في حين ستكون السفرات على شبكة الحافلات على الساعة الثامنة لجميع الخطوط.

وشددت الشركة على ضرورة التقيد بارتداء الكمامات عند الولوج إلى المحطات وعلى متن عربات النقل.