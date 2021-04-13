“تونسي ونص” سلسلة كاميرا خفية بامضاء الثنائي يسري النفزي والمولدي خليفة

يسابق المخرج يسري النفزي وكامل فريق انتاج الكاميرا الخفية “تونسي ونص” الزمن لتجهيز هذا العمل الذي من المنتظر ان يبث خلال النصف الثاني من شهر رمضان المعظم على احدى القنوات التلفزية التونسية.

وتجمع هذه السلسلة التي انطلق الاعداد لها منذ السنة الفارطة لكن التداعيات الصحية لجائحة كورنا عطلت عمل الفريق، الممثل الكوميدي المولدي خليفة ومجموعة من الممثلين والتقنيين الشبان ويبلغ عدد حلقات هذه السلسلة 15 حلقة.

ويؤكد الثنائي يسري النفزي والمولدي خليفة ان فريق العمل راهن على اهمية الصورة والاخراج والمواضيع التونسية الراقية والانسانية وتقديم شخصية التونسي الإيجابي عكس ما تتداوله عديد البرامج والمواد الإعلامية والدرامية التي تبث هنا وهناك.

وتم تصوير حلقات هذه السلسلة في تونس العاصمة بين فضاءات خارجية مختلفة حيث أختار مخرج السلسلة ان يتجول بالكاميرا في حدائق عمومية واماكن خارجية كحدائق بلفيدير وساحة باستور ليقدم المشاهد مراوحة بين الضحكة العفوية للتونسي وتقنية الصورة الجميلة.