رابطة الابطال : الاتحاد الآسيوي يتجه نحو تقليص عدد الاندية

كشفت تقارير صحفية, اليوم الثلاثاء, عن اتجاه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نحو تقليص عدد الأندية المشاركة في النسخات المقبلة من رابطة أبطال آسيا.

ووفقا لما أوردته صحيفة “الاقتصادية” السعودية, فإن الاتحاد الآسيوي قد طرح على الاتحادات الوطنية فكرة خاصة بالنسختين المقبلتين لعامي 2023 و2024 من رابطة أبطال آسيا.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن الاتحاد الآسيوي اقترح على الاتحادات, لإقامة النسختين 2023 و2024, باستمرار نظام البطولة المجمعة, وتوزيع المجموعات على الدول المطبقة للبروتوكولات الصحية المعتمدة, وتخفيض الجوائز المالية.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى تطبيق هذه الفكرة حتى يتم تحسن الأوضاع الصحية في دول القارة المرتبطة بجائحة كورونا, وعودة الرحلات الجوية وفتح المنافذ البحرية والبرية.