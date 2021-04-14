الرحوي يكشف عن وجود مخطط لتصفيته ورصد لتحركاته من طرف الارهابيين..

أعلن النائب بالبرلمان منجي الرحوي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه تم إعلامه مجددا من طرف الجهات الأمنية بوجود مخطط لتصفيته.

وفي مايلي تفاصيل التدوينة:

“على اثر إعلامي من طرف الجهات الأمنية مرة أخرى بوجود تهديدات جدية على سلامتي الجسدية و ذلك بعد تحصلهم على ما يفيد وجود عملية ترصد دقيقة لتحركاتي في جندوبة من قبل مجموعات إرهابية.

و نظرا لتوصيات قوات الامن لتشديد الحراسة الشخصية و الحد من تنقلاتي حاليا أعتذر لكل الأصدقاء والرفاق على عدم مواصلة الالتزامات المبرمجة سابقا وخاصة في جهة جندوبة ….شكرا لكم جميعا للتفهم والمساندة…

المسيرة تستمر…””