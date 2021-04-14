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الرحوي يكشف عن وجود مخطط لتصفيته ورصد لتحركاته من طرف الارهابيين..

2021/04/14 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أعلن النائب بالبرلمان منجي الرحوي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه تم إعلامه مجددا من طرف الجهات الأمنية بوجود مخطط لتصفيته.

وفي مايلي تفاصيل التدوينة:

“على اثر إعلامي من طرف الجهات الأمنية مرة أخرى بوجود تهديدات جدية على سلامتي الجسدية و ذلك بعد تحصلهم على ما يفيد وجود عملية ترصد دقيقة لتحركاتي في جندوبة من قبل مجموعات إرهابية.
و نظرا لتوصيات قوات الامن لتشديد الحراسة الشخصية و الحد من تنقلاتي حاليا أعتذر لكل الأصدقاء والرفاق على عدم مواصلة الالتزامات المبرمجة سابقا وخاصة في جهة جندوبة ….شكرا لكم جميعا للتفهم والمساندة…
المسيرة تستمر…””

 

 

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