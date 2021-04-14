القبض على 04 أشخاص وحجز كمية هامة من الأقراص المخدرة وعملة تونسية غير متداولة

بناء على معلومات مفادها تعمّد شخصين على متن سيّارة بجهة بن قردان من ولاية مدنين بيع أوراق نقديّة من العملة التّونسيّة غير المتداولة، تمكّنت وحدات الأمن الوطني ببن قردان، يوم 13 أفريل 2021، بعد التّنقّل على عين المكان، من القبض على المعنيّيْن وحجز مبلغ مالي قدره 725 دينارا من العملة التونسية غير المتداولة، إلى جانب ورقة نقديّة مزيّفة من العملة الأجنبيّة (100 أورو)، هذا إضافة إلى حجز السّيارة التي كانا يستغلاّنها والتي تبيّن أنّها غير مدرجة بالسّجل الوطني للعربات وتحمل لوحات منجميّة لا تخصّها.

بالتّحرّي معهما، اعترفا بتسلّمهما المبلغ المالي من العملة التّونسيّة من لدُن شخص أصيل جهة تطاوين، في حين تسلّما المبلغ المالي المزيّف من العملة الأجنبيّة من لدُن شخص آخر (من ذوي السّوابق العدليّة ومحلّ 06 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة).

وبمزيد تعميق التّحرّيات، تمّ القبض على الطّرف الثّالث بحوزته سلاح أبيض، كما تمّ القبض على الطّرف الرّابع بحوزته صفيحة من الأقراص المخدّرة، هذا علاوة على حجز 3735 قرصا مخدّرا و08 إطلاقات خاصّة ببندقيّة صيد (عيار 12 مم) بمنزل المظنون فيه الأوّل بعد تفتيشه (بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة).

باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم ومواصلة الأبحاث.