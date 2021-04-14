عماد الخميري يعلّق على تعيين كمال بن يونس على رأس وكالة تونس افريقيا للأنباء

شدد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان عماد الخميري، اليوم الأربعاء على رفضه التعدي والاعتداء على الصحفيين، في إطار تعليقه على أحداث يوم أمس بمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء والمتعلقة باعتداء قوات الأمن على الصحفيين، مشددا على دعمه لحرية الصحافة والإعلام.

وأشار عماد الخميري إلى أن الحديث عن تعيين الصحفي كمال بن يونس على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء ليس تعيينا نهضاويا، معتبرا أن هذه الإدعاءات تأتي في إطار سلسلة الاتهامات الموجهة للحزب دون أي دليل في اطار الصراع السياسي، مشيرا إلى أن الحكومة ستتفاعل مع رفض صحفيي الوكالة لهذا التعيين ، وفق تعبيره.