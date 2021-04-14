المهدية – كورونا: وفاة مصابين اثنين وتسجيل 117 إصابة جديدة

سجلت الفرق الطبية المكلّفة بمتابعة فيروس “كورونا” المستجد بولاية المهدية، اليوم الأربعاء، وفاة مصابين اثنين، إلى جانب رصدها لـ117 إصابة جديدة بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية لـ403 عينات.

ورصدت حالتا الوفاة بكل من معتمدية الشابة (مواطن يبلغ من العمر 63 سنة) ومعتمدية شربان (مواطن سنه 87 عاما)، فيما توزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 53 بالمهدية، و20 بالشابة، و12 بالجم، و8 بكل من السواسي وشربان، 5 بقصور مقابل 3 إصابات بدوائر بومرداس وملولش وأولاد الشامخ، وإصابتين بسيدي علوان.

وتماثل، من جهة أخرى، 62 مصابا للشفاء التام ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 8567 حالة من إجمالي 9703 إصابات مسجلة بالجهة من بينها 264 حالة وفاة، فيما يبلغ حاليا عدد الحلات النشيطة (حاملة للفيروس) 872 حالة.

ههذا وتلقى، اليوم الأربعاء، 259 مواطنا الجرعة الأولى من التلقيح ضد الفيروس التاجي ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم بالجهة، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، 6853 من بينهم 408 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.