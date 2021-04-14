منوبة: تصنيف معتمدية طبربة “منطقة حمراء” واتخاذ قرار عزلها عن بقية المناطق

أعلنت اللّجنة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” بولاية منّوبة، اليوم الاربعاء، عن أن معتمدية طبربة تم تصنيفها “منطقة حمراء”، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ لعدد المصابين بها بفيروس “كورونا”، وتجاوزها مؤشر الـ100 حالة لكل 100 ألف ساكن، بعدد 400 إصابة خلال الاسبوعين الاخيرين، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة، هاجر الميساوي.

وقد تقرر بناء على دقة هذا الوضع الصحي، وحرصا على كسر حلقة العدوى بهذه المعتمدية، عزلها عن بقية المناطق بغلق جميع منافذها ماعدا للعمل أو للضرورة القصوى، وذلك بداية من يوم غد الخميس، وفق تصريح والي الجهة، محمد شيخ روحه، لـ(وات)، الى جانب اتخاذ جملة من الاجراءات المصاحبة طيلة 10 أيام متتالية.

وتشمل الاجراءات المعلن عنها اليوم خلال جلسة عمل خصصت للغرض، غلق الحمامات وقاعات الرياضة، وتنفيذ حملة تعقيم واسعة، خاصة بالمؤسسات التربوية والمساجد والجوامع، مع إحكام تطبيق البروتوكول الصحي، وتفعيل الاجراءات الردعية المعمول بها.

وتم، كذلك، الاذن بداية من اليوم الاربعاء، في الانطلاق في تنفيذ حملات توعوية تحسيسية عبر اللافتات المتعلقة بكيفية الوقاية من فيروس “كورونا”، ومن خلال سيارات الدعاية وخاصة في الاسواق والمحلات المفتوحة، وأيضا عبر مآذن الجوامع بالاحياء السكنية، وذلك بدعم جهوي وبتنسيق جهود جميع الاطراف.

وسيقع، في ذات السايق، مباشرة حملات تقصي سريع بجميع المناطق بالمعتمدية، مع إعطاء الاولوية في التلقيح لاهالي المنطقة، وذلك في انتظار فتح مركز التلقيح المحلي بصفة استعجالية بالمستشفى المحلي بطبربة.

يذكر ان معتمدية طبربة، سجّلت اليوم الاربعاء، 23 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة 142 حالة سجلتها ولاية منوبة، كما بلغ عدد الاصابات النشيطة بها 177 حالة، منها 5 حالات محل الايواء بالمستشفيات، علما وأن إجمالي الاصابات بهذه المعتمدية، بلغ منذ بداية الجائحة، 2044 إصابة، منها 1803 حالات شفاء، و64 حالة وفاة.