توننداكس يتراجع الاربعاء عند الاغلاق بنسبة 3ر0 بالمائة

تراجع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، الاربعاء، عند الاغلاق بنسبة 3ر0 بالمائة الى 7104 نقطة وسط تداولات في حدود 6ر3 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وتصدر سهم الشركة التونسية لصناعة الورق ، قائمة الارتفاعات، بنسبة 4ر5 بالمائة ليغلق على سعر 260ر4 دينار في حين ارتفع سهم الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة بنسبة 3 بالمائة الى600ر22 دينار.

وتراجع سهم بي هاش للايجار المالي،بنسبة 3ر4 بالمائة الى 330ر1 دينار في حين انهى سهم الصناعات الكيميائية للفليور ، الجلسة، على تراجع بنسبة 3 بالمائة ليغلق على سعر 840ر65 دينار .

وحصدت اسمنت قرطاج ، النصيب الاكبر من التداولات ، قارب زهاء 790ر0 مليون دينار في حين اغلق سهم الشركة على ارتفاع بنسبة 9ر0 بالمائة وسعر 160ر2 دينار.