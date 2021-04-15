رابطة الابطال : ريال مدريد يحصد اعلى الارباح في أوروبا



يواصل فريق ريال مدريد جني الأموال وتجاوز ما كان متوقعا هذا الموسم, حيث كانت الأرقام المبدئية تفيد بحصول الريال على 56 مليون يورو بعد المرور إلى دور ال16. ولكن بعد إقصاء أتلانتا وليفربول والتواجد في المباراة نصف النهائية فإن هذا الرقم سيزداد بصورة كبيرة.

وأفادت صحيفة “ماركا” أن الرقم سيتضاعف ليس فقط بفضل النتائج, ولكن كذلك بسبب كونه الفريق الإسباني الوحيد الذي كان حاضرا منذ ربع النهائي.

بالإضافة إلى ذلك فإن العامل التاريخي هو أحد المقاييس التي يتم توزيع أرباح دوري الأبطال على الفرق من خلالها.

وكان ليفربول, الذي رفع لقب كأس دوري الأبطال في عام 2019, قد حصل على 11 مليون يورو بينما حصل برشلونة الذي خرج من نصف النهائي على 117 مليون بسبب أن ترتيبه التاريخي أعلى بفضل النتائج المحققة في السنوات الأخيرة