كأس سوبر أمريكا الجنوبية : ديفينسا الأرجنتيني يحرز اللقب

احرز ديفينسا اي خوستيسيا الأرجنتيني لقب كأس السوبر لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونيمبول) بفوزه بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي بعد التعادل (3-3) في النتيجة الإجمالية.

وفاز ديفينسا خوستيسيا بطل كاس سود امريكانا في مباراة الاياب 2-1 وهي نفس نتيجة مقابلة الذهاب لفائدة بالميراس بطل كاس ليبرتادوريس.

وكان بالميراس بطل كأس البرازيل خسر الاحد الماضي لقب كاس السوبر البرازيلية بركلات الترجيح ايضا امام فلامنغو حامل لقب البطولة بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.

وكان بالميراس خسر قبلها مباراة المركز الثالث في مونديال الاندية امام الاهلي المصري بركلات الترجيح ايضا.