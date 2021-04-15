بسبب تفشي كورونا.. البرلمان يصادق على اقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمله

صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة خصصت للنظر في جملة من مشاريع القوانين على قرار يتعلق بتدابير لضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشّي فيروس كورونا.

وصوت لفائدة اقرار هذه التدابير 123 نائبا مقابل احتفاظ اثنين باصواتهما ورفض 3 آخرين لهذه التدابير.

وكان مكتب البرلمان قد تداول في وقت سابق بشأن هذه التدابير (6 فصول) اثر الاطلاع على تقرير في الغرض من وزارة الصحة بتاريخ 14 افريل الجاري وقرر احالتها على الجلسة العامة للتصويت عليها.

وجاء في الفصل الاول من هذا القرار ان العمل بالتدابير يكون لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من مكتب البرلمان وبعد موافقة خلية الازمة باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين

ويستثني الفصل الثاني من القرار الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية من التدابير الواردة في القرار المصادق عليه ،اليوم الخميس.

وسبق للبرلمان ان صادق العام الحالي و السنة الفارطة على إقرار تدابير استثنائية لاستمرارية عمله في ظل تفشي فيروس كورونا كان آخرها في جانفي الماضي