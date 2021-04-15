قابس : تسجيل 05 حالات وفاة و47 اصابة جديدة بكورونا

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران مراسل ” وات ” انه تم خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 05 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس الى 343 حالة.

وبين جبران ان الادارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتيجة تحليل 131 عينة أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن 47 من هذه العينات ثبت اصابة أصحابها بهذا الفيروس مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 25 اصابة بمارث و06 اصابات بوذرف و05 اصابات بقابس الجنوبية و04 اصابات بقابس المدينة واصابتين (02) بكل من المطوية ومنزل الحبيب وقابس الغربية واصابة واحدة (01) بغنوش.

وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا قد بلغ في ولاية قابس 11150 اصابة مشيرا الى أن 10173 من بين المصابين بهذا الفيروس تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية .

وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 971 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 250 حالة بمارث و243 حالة بقابس الجنوبية و123 حالة بالحامة و133 حالة بقابس المدينة.