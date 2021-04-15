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سيدي بوزيد: 3192 شخصا تلقوا التطعيم ضد “كورونا” منذ بداية حملة التلقيح

2021/04/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود اليوم الخميس، 3193 فردا من أبناء الجهة من مهنيي قطاع الصحة والأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة، وفق ما ذكره المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” في سيدي بوزيد، رفيق نصيبي.

وأشار رفيق نصيبي في تصريح ل(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة، بلغ 175 فردا، كما ارتفع عدد المسجلين لتلقي التلقيح إلى حوالي 20 ألف مسجل بعد أن كان 10 آلاف مسجل بداية الحملة.

وبين أن نسبة الإقبال قد شهدت ارتفاعا في الأيام الاخيرة، لكنها تبقى دون المأمول.

وذكر نصيبي أن عدد حالات الذين سجلت لديهم أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح، وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة، بلغ 24 حالة، وهم في حالة جيدة الان.

وأكد المتحدث ضرورة الإقبال على التسجيل عبر الوسائل المتاحة وتلقي التلقيح ومواصلة الالتزام بالبرتوكول الصحي والفردي لضمان الوقاية الجماعية من انتشار عدوى فيروس “كورونا”.

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