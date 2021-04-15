في بيان مشترك/ 10 نواب يحذّرون من تكرار سيناريو الاغتيالات مع عبير موسي.. وهذه هوياتهم

طالب 10 نواب في البرلمان من كتل مختلفة، من وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، بمراجعة التعليمات الأمنية الشفاهية الأخيرة، قصد تمكين النائب عبير موسي من استرجاع مرافقتها الامنية داخل بهو البرلمان حفاظا على سلامتها الجسدية خلال ممارستها للنشاط النيابي.

ودعا النواب في بيان مشترك، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى التراجع الفوري عن القرار الاحادي الذي صدر بمذكرة 2 أفريل 2021 القاضي بمنع المرافقة الأمنية للنواب بصفة عامة والنائب عبير موسي بصفة خاصة من دخول الفضاءات الداخلية للبرلمان.

ويتضمن البيان إدانة للقرار الذي اتخذه رئيس البرلمان راشد الغنوشي “الذي يعرض حياة خصم سياسي للخطر”

كما استنكر النواب ما وصفوه بتواطئ رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية في القرار، من خلال إصدارهم تعليمات شفاهية لأعوان الأمن المرافقين للنائب عبير موسي ومنعهم من دخول بهو البرلمان.

والنواب العشرة الموقعون على البيان هم:

حسين جنيح وسنية الخشين من تحيا تونس

آمال الورتتاني وشيراز الشابي من قلب تونس

ليليا بالليل من كتلة الإصلاح

أميرة شرف الدين من الكتلة الوطنية

حاتم المليكي وخالد قسومة وسهير العسكري وزهير مخلوف مستقلين