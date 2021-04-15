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أنور بالشّاهد يكشف شروط الاتحاد الأوروبي لمنح تونس قرض بـ600 مليون يورو

2021/04/15 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

قال النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد، إن مشروع قانون القرض المبرم مع الاتحاد الأوروبي المقدّر بـ600 مليون يورو و الذي يناقشه البرلمان اليوم، والمقدم من الحكومة يضبط جملة من الإجراءات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي من بينها عدم تعويض الموظفين المغادرين وحصر الانتدابات في الحاجيات الاساسية مثل التربية والتعليم والأمن وإلزامية إصدار أمر حكومي ينظم العمل عن بعد في الإدارات والمنشئات والجماعات المحلية.

كما أكد بالشاهد، اليوم الخميس خلال جلسة عامة لمناقشة قرض مع الاتحاد الاوروبي، أن المانح يشترط الضغط على الدعم على المحروقات والكهرباء والغاز ، و ترشيد ومراقبة توزيع الغاز والتصدي للاستعمالات غير المنزلية مثل النقل و الفلاحة والمطاعم، إضافة لمراجعة أسعار المحروقات بحد أقصى 2%.

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