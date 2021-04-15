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كورونا: تسجيل 73 وفاة و 2649 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة

2021/04/15 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ يوم أمس الاربعاء، 73 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9553 حالة.

وسجلت الوزارة، وفق بلاغ نشرته مساء اليوم الخميس، حول الوضع الوبائي في البلاد، 2649 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وهي من اعلى الحصيلات في اليوم الواحد، وذلك إثر إجراء 8541 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 231 ألفا و 285 شخصا، بعد تعافي 1531 شخصا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ 2290 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 450 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 137 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص .

وشرع منذ 13 مارس الماضي في تقديم لقاحات التوقي من هذا الفيروس وبلغ عدد الملقحين أكثر من 183 الف فرد في حين فاق عدد المسجلين في منظومة ايفاكس المخصّصة في للغرض 1 مليون 100 الف شخص.

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