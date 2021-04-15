المهدية – كورونا: وفاة 3 مصابين وتسجيل 59 إصابة جديدة

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ169 عينة، صدرت اليوم الخميس، عن وفاة 3 مصابين بفيروس “كورونا” المستجد، اثنين منهما من معتمدية المهدية عن عمر 71 و64 سنة، ومواطنة أصيلة سيدي علوان سنها 91 عاما، وفق ما ورد في البلاغ اليومي للإدارة الجهوية للصحة بالمهدية،

وأظهرت نفس النتائج تسجيل 59 إصابة جديدة بالفيروس التاجي توزعت، بحسب الدوائر الصحية، إلى 28 بالشابة، و16 بالجم، و6 بالمهدية ،و5 بالسواسي، وإصابتين (02) بقصور الساف، إلى جانب إصابة واحدة بكل من بومرداس وملولش، وبذلك ليرتفع عدد الحالات النشطة بالجهة حاليا إلى 899 حالة.

وتعافى، في المقابل، 32 مصابا ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء التام، منذ بداية الجائحة، إلى 8596 إصابة من أصل 9762 إصابة جملية منها 267 حالة وفاة.

من جهة أخرى، تلقى 374 مواطنا، اليوم، التلقيح ضد الفيروس ليبلغ عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ بداية العملية، 7227 منهم 510 تلقوا الجرعى الثانية من التلقيح.

واقترحت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالجهة، اليوم، تعليق الدروس بالمعهد الثانوي “أبو القاسم الشابي” مدة 9 أيام بعد تسجيل 3 إصابات بالفيروس في 3 فصول من المعهد.

وتعلق الدروس بالمعهد المذكور، بعد مصادقة وزارة التربية، انطلاقا من يوم غد الجمعة 16 أفريل 2021 إلى غايى يوم الأحد 24 من نفس الشهر.