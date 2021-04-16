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انتشال 21 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق مركبهم بسواحل صفاقس..

2021/04/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات بحرية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس من إنقاذ 3 اشخاص وهم رجل وامراتين ينحدرون من الكوت ديفوار وغينيا تعرض مركبهم المستغل لاجتياز الحدود البحرية خلسة الى الغرق بسواحل سيدي منصور بعمق مائي بحوالي مترين.

وبمواصلة عملية البحث والتمشيط تمكنت الوحدات رفقة فريق غوص تابع للادارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس من انتشال 21 جثة إلى حد الساعة من بينها 9 إناث ورضيع.

وتم ايداع الجثث ببيت الاموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس ولا تزال عملية البحث عن باقي المفقودين متواصلة. وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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