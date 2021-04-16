الاطاحة بعصابة تنشط في تهريب المخدّرات.. وهذا ما حُجِزَ لديهم

تمكّنت الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من الإطاحة بعصابة تتكوّن من أربعة أشخاص تنشط في مجال تهريب ونقل وترويج المخدّرات.

وبعد إجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة تمّ ضبط 03 أشخاص من الشبكة المذكورة و تحديد مكان إقامتهم بجهة المنزه 09، وبتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا تمّ العثور على 60 صفيحة من مخدّر القنب الهندي ومبلغا ماليّا قدره 48 ألف دينارا وكيس به مخدّر “الكوكايين”.

وبعد مزيد من التحرّيات، تمّ ضبط العنصر الرّابع وهو منتحل صفة عون أمن، على متن سيّارة بجهة المنزه 09 وبالتحرّي معه اعترف بتحوّزه على كمية من المخدّرات يخفيها بمنزله بجهة حدائق المنزه والذي بالتنقل إليه وتفتيشه تمّ العثور على 66 صفيحة من مخدّر القنب الهندي وكيسين من مخدّر “الكوكايين” وميزان إلكتروني معدّ لوزن المخدّرات المذكورة ومسدّسين ناريين .

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا على ذمّة الأبحاث المتواصلة.