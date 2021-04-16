ارتفاع عدد الملقحين ضد فيروس كورونا الى اكثر من 191 الف شخص..

ارتفع العدد الجملي للمنتفعين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثالث والأربعين إلى 191.625 شخصا، وفق بيان صادر اليوم الجمعة عن وزارة الصحة.

وبلغ عدد الملقحين، أمس الخميس، 15 أفريل الجاري، 8600 شخص، في حين بلغ العدد الإجمالي للملقحين بالجرعة الثانية من اللقاحات 10.796 شخص.

من جهة أخرى، ارتفع عدد المسجلين في المنظومة الوطنية للتلقيح “إيفاكس” نحو مليون و120 ألف شخص.

وجددت وزارة الصحة دعوتها للمواطنين الراغبين في الحصول على التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى التسجيل في منظومة “إيفاكس”.

وسجلت تونس ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات جراء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد حيث بلغ العدد الجملي للوفيات إلى غاية 14 أفريل الجاري 9553 حالة وفاة، فيما تم اكتشاف 2649 إصابة في ذات اليوم.