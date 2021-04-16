بنزرت: ارتفاع نسبة الايواء بقسمي الإنعاش بمستشفيي بنزرت وراس الجبل الى 78 % وانتشار واسع للطفرة اللندنية من الفيروس

بلغت نسبة الايواء بقسمي الإنعاش بمستشفيي بنزرت وراس الجبل 78 بالمائة ، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني في مداخلة تقييمية عن الوضع الوبائي بالجهة خلال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ببنزرت الملتئم اليوم بمقر الولاية.

وأضاف ان النسبة العامة للايواء باقسام ” كوفيد19″ المجهزة بالاوكسيجان تضاعفت خلال النصف الأول من شهر افريل الجاري لتصل الى 24 بالمائة ، واصفا الوضع الوبائي بالولاية “بالحرج جدا” ، وداعيا خاصة للصرامة اكثر في تطبيق الإجراءات البروتوكولية المعلنة من قبل اللجنة ولاسيما منها في المحلات المفتوحة للعموم بجميع أنواعها و التي لا تحترم التباعد خاصة وحمل الكمامة ، لاسيما مع ارتفاع وتيرة الطفرة اللندنية من الفيروس بالجهة شديدة العدوى والانتشار ،وفق تعبيره.

ولاحظ المدير الجهوي للصحة ببنزرت ان العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس بعد التحيين بلغ الى حدود اليوم الجمعة، 8059 إصابة شفي منها 7041 شخصا بينما ارتفعت وتيرة حالات الوفيات الى 405 شخصا وتم الزام 1085 شخصا بالحجر الصحي .

وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ببنزرت في اجتماعها الدوري اقرت عددا من الإجراءات الزجرية والوقائية والتحسيسية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالجهة ولاسيما منه الطفرة اللندنية للفيروس وفق ما أكده والي بنزرت خلال الجلسة من بينها تكوين فريق مشترك يضم مصالح الشرطة والحرس البلديين والشرطة البيئية سيتولى تنفيذ حملات مراقبة ليليلة صارمة باسناد من قبل الامن والجيش الوطنيين، على جميع المحلات المفتوحة ليلا ومنها المقاهي لمراقبة مدى احترام البروتوكول الصحي وانفاذ القانون على جميع المخالفين عبر إقرار الغلق المباشر لها وأيضا كل مخالفي حظر الجولان .

كما تم إقرار تنفيذ حملات تعقيم شاملة بمشاركة البلديات والمصالح والإدارات الجهوية والمحلية وتشديد المراقبة على وسائل النقل المنتظم وغير المنتظم سواء فيما يخص المهنيين او المواطنين ، بالتوازي مع تنفيذ حملات رقابية على الأسواق اليومية والباعة وتنفيذ حملات توعوية وتحسيسية مشتركة بين المصالح الرسمية والمكونات المجتمعية والإعلامية .