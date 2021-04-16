كورونا: تسجيل 86 وفاة و 2401 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة..

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ يوم أمس الخميس، 86 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9639 حالة.

وسجلت الوزارة، وفق بلاغ نشرته مساء اليوم الجمعة ، حول الوضع الوبائي في البلاد، 2401 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 8541 تحليلا مخبريا.

وتم امس احصاء 2649 اصابة بالفيروس في يوم واحد وهي من اعلى الاصابات في تونس منذ انتشار الفيروس قبل اكثر من سنة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 232 ألفا و 643 شخصا، بعد تعافي 1358 شخصا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ 2311 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 457 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 145 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

وقد انطلقت عمليات التلقيح للتوقي من فيروس كورونا منذ 13 مارس الماضي وبلغ عدد الملقحين أكثر من 191 الف فرد في حين تجاوز عدد المسجلين في منظومة ايفاكس المخصّصة للغرض 1 مليون 119 الف شخص وسط مخاوف من تزايد انتشار العدوى و بلوغ اقسام الكوفيد في المستشفيات طاقاتها القصوى خصوصا مع انتشار السلالة البريطانية من الفيروس في عدد من مناطق البلاد