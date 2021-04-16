قفصة : رصد 38 إصابة جديدة بكوفيد 19 في الجهة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة بقفصة يوم الجمعة عن رصد 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الاشخاص الذين لازالوا حاملين للفيروس إلى 277 شخصا.

وقال سالم ناصري أن نتائج تحاليل 64 عيّنة لأشخاص اشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، أثبتت إصابة 38 شخصا بهذا الفيروس، أي بنسة إيجابية للتحليل بلغت 59 بالمائة.

وارتفعت اليوم حصيلة الوفيات هذا الفيروس إلى 314 وفاة، بعد إحصاء أربع وفيات جديدة، إحداها لإمرأة بالرديف أصيبت بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا.

وإستنادا إلى آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا بقفصة، فقد طالت عدواه منذ شهر مارس 2020 وإلى الان , ودون إحتساب الإصابات المُعلن عنها اليوم الجمعة، 5273 شخصا، تُوُفّي من بينهم 314 وتعافى 4720 شخصا.