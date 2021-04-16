تحسن مردودية مؤشر “توننداكس” بنسبة 17ر6 بالمائة خلال شهر مارس 2021

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس” معاملات شهر مارس 2021، عند النقطة 37ر7089، لتتحسن مردوديته بنسبة 17ر6 بالمائة وبنحو 30 بالمائة خلال شهر أفريل 2021، وفق التحليل الشهري لبورصة تونس.

وبلغت أرباح المؤشر منذ بداية السنة نسبة 97ر2 بالمائة، في حين سجل المؤشر خسائر بنسبة 97ر8 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.

وتطورت المبادلات في البورصة لتبلغ 372 مليون دينار (م د) أي بزيادة بنحو 81 بالمائة مقارنة بالشهر الفارط. ليصل المعدل اليومي لحجم التبادل الى 16 م د مقابل 10 م د خلال شهر فيفري ونحو 8ر10 م د منذ بداية السنة.

وعلى مستوى الأداء الشهري لأسهم الشركات المدرجة، فقد ارتفعت أسهم 40 شركة في حين تراجعت أسهم 32 شركة أخرى. ورغم هذا الأداء، انخفض مؤشر السيولة من 55 بالمائة إلى 52 بالمائة. كما تقلص مؤشر الاستجابة من 69 بالمائة الى 66 بالمائة.

“توننداكس20” يرتفع بنسبة 48ر7 بالمائة

شهد مؤشر “توناندكس20″، خلال شهر مارس 2021، تطورا في مردوديته بنسبة 48ر7 بالمائة بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 81ر0 بالمائة خلال شهر فيفري الفارط، ليقفل عند مستوى 43ر3102 نقطة.

وسجل “توننداكس20” ارتفاعا بنسبة 27ر4 بالمائة، منذ بداية سنة 2021، في حين تراجع بنحو 37ر10 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.