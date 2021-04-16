منوبة-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و86 إصابة جديدة مقابل 110 حالات تعافي

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الجمعة، حالتي وفاة ناجمتين عن الإصابة بفيروس “كورونا” لمسنين بمدينة منوبة توفي احدهما بمنزله والثاني بمعهد القصاب، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة، هاجر ميساوي، في تصريح لـ”وات”.

كما سجلت الجهة 86 اصابة جديدة بالوباء، مقابل 110 حالة شفاء، لينخفض بذلك عدد الحالات النشيطة الى 808 حالات، منها 14 حالة تخضع حاليا للإيواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس، حسب المعتمديات، على منوبة (254 حالة)، تليها معتمدية طبربة (143 حالة )، فالجديدة (119 حالة)، والمرناقية ( 97 حالة)، ووادي الليل (94 حالة)، ودوار هيشر (93 حالة )، ثم البطان (7 حالات)، وبرج العامري (حالة واحدة).

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 9842 اصابة بفيروس كورونا منها 365 وفاة و8669 حالة شفاء.