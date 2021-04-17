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بسبب خلاف بينها وبين والدته: شاب يقتل جارته طعنا بالسكين..

2021/04/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

جدت امس في الكاف جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 48 بعد تعرضها للطعن بسكين على يد جارها، وهو من مواليد سنة 1994 .

ورغم محاولات إسعافها، إلا أنها توفيت بالمستشفى الجهوي بالكاف، وفق ما أكده مصدر امني لإذاعة الجوهرة اف أم.

وقد تجندت مختلف الوحدات الأمنية من مركز الأمن الوطني بالسرس ومنطقة الأمن الوطني بالكاف، ونجحت في إلقاء القبض على الجاني على متن القطار الرابط بين مدينتي بورويس والسرس وحجز ادات الجريمة.

وبإخضاعه للبحث الاولي اعترف بارتكابه للجريمة لاسباب عائلية، حيث كانت والدته على خلاف مع الضحية. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به، وإصدار إنابة عدلية وفتح بحث للوقوف على حيثيات الجريمة.

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