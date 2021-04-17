منوبة: حالة وفاة و22 إصابة بفيروس “كورونا” في الوسط المدرسي خلال الأسبوعين الماضيين

بلغ عدد الاصابات بفيروس “كورونا” في القطاع المدرسي بولاية منوبة، خلال الـ16 يوما من شهر أفريل الجاري، 22 إصابة، فيما سجلت الجهة حالة وفاة لمساعد مدير مدرسة ابتدائية ببرج العامري خلال الاسبوعين المنقضيين، وفق ما ذكرته، اليوم السبت، المندوبة الجهوية للتربية، دلندة المباركي.

وشملت الحالات الايجابية المسجلة، وفق ما بيّنته المباركي لـ(وات)، 08 تلاميذ موزعين بين المدرسة الاعدادية حي الاذاعة بالجديدة، واعدادية المتنبي بمنوبة، وإعدادية عليسة بطبربة، والمعهد النموذجي بمنوبة، إضافة إلى 08 أساتذة ومعلمين، و03 إداريين، و03 إطارات بالمندوبية الجهوية للتربية.

وأوضحت ذات المصدر، أن هذه الحصيلة تأتي بعد إخضاع عدد من الحالات المشتبة في إصابتها في صفوف التلاميذ والاطارات التربوية والادارية بالمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية، الى اختبارات “الكوفيد 19″، وذلك من جملة 97 ألفا و304 تلاميذ متمدرسا بالتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي بالجهة.

وأشارت، الى مواجهة اشكاليات في التنسيق والمتابعة وحصر حالات الاصابة، مع تأخر صدور نتائج اختبارات “الكوفيد-19” في الفترة الاخيرة، مؤكدة على تواصل تقصي حالات الاشتباه في الوسط المدرسي، بالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.

ولفتت، من جانب آخر، الى تنفيذ حملة تعقيم بمختلف المؤسسات التربوية بطبربة، التي صنفت منطقة موبوءة، والتي تم اتخاذ اجراء عزلها لمدة 10 أيام، ملاحظة أن قرار إيقاف الدروس بها لم يكن قرار المندوبية، خاصة وأن الاصابات بأغلب المؤسسات بالجهة في أقسام ومؤسسات تربوية متفرقة.

يشار في هذا الخصوص، الى أن الفروع الجامعية للتعليم الثانوي والتعليم الاساسي وعملة التربية والقيمين والقيمين العامين بولاية منوبة والنقابات الاساسية التابعة لها بطبربة، كانت قد اتخذت قرار تعليق الدروس منذ الخميس الفارط إلى غاية الاحد 25 أفريل الجاري بمعتمدية طبربة مع الانطلاق في تنفيذه .