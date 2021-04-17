عدد الأشخاص المطعمين باللقاح ضد فيروس كورونا يتحاوز مائتي ألف شخص في اليوم الخامس والثلاثين لانطلاق حملة التلقيح

منوبة: حالة وفاة و22 إصابة بفيروس “كورونا” في الوسط المدرسي خلال الأسبوعين الماضيين

الصين تطمئن الدول الفقيرة وتعدها بلقاح ضد كورونا في الوقت المناسب

عاجل: جامعة القيمين والقيمين العامين تدعو الى الايقاف الفوري للدروس..

عاجل-من بينها ايقاف الدروس: هذه ابرز القرارت الجديدة للحد من تسارع انتشار فيروس كورونا..

2021/04/17 الأولى, مجتمع, هاجر كريمي

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان في ندوة اليوم السبت 17 أفريل 2021 بالقصبة عن جملة من الاجراءات الجديدة لمكافحة تسارع انتشار فيروس كورونا وفي ما يلي التفاصيل:

-إيقاف الدروس ودعوة مختلف الهياكل للتشاور بخصوص ما بعد هذا القرار.

-اعتماد التعليم العالي عن بعد.

-منع جولان العربات بجميع أنواعها ووسائل النقل العمومي من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا مع مواصلة حظر الجولان من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.

-غلق جميع المحلات التي لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية ولا تحترم توقيت حظر الجولان.

-إقرار فارق زمني بساعة والعمل بنظام الفرق في القطاع العام والوظيفة العمومية ودعوة المؤسسات الخاصة للعمل عن بعد.

-اعتماد الحجر الصحي الإجباري لكل المسافرين.

وأكدت الناطقة باسم الحكومة أن المقاهي تواصل عملها بعد الافطار مع الالتزام بالبروتوكول الصحي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn