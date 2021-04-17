عاجل-من بينها ايقاف الدروس: هذه ابرز القرارت الجديدة للحد من تسارع انتشار فيروس كورونا..

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان في ندوة اليوم السبت 17 أفريل 2021 بالقصبة عن جملة من الاجراءات الجديدة لمكافحة تسارع انتشار فيروس كورونا وفي ما يلي التفاصيل:

-إيقاف الدروس ودعوة مختلف الهياكل للتشاور بخصوص ما بعد هذا القرار.

-اعتماد التعليم العالي عن بعد.

-منع جولان العربات بجميع أنواعها ووسائل النقل العمومي من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا مع مواصلة حظر الجولان من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.

-غلق جميع المحلات التي لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية ولا تحترم توقيت حظر الجولان.

-إقرار فارق زمني بساعة والعمل بنظام الفرق في القطاع العام والوظيفة العمومية ودعوة المؤسسات الخاصة للعمل عن بعد.

-اعتماد الحجر الصحي الإجباري لكل المسافرين.

وأكدت الناطقة باسم الحكومة أن المقاهي تواصل عملها بعد الافطار مع الالتزام بالبروتوكول الصحي.