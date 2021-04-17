المهدية : ظهور السلالة البريطانية لفيروس كورونا في 6 معتمديات وارتفاع نسبة الإصابة إلى 63 بالمائة

أكّدت الإدارة الجهوية للصحة في المهدية، السبت، ظهور السلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد في ست معتمديات من بين 13 معتمدية تظمها الولاية.

وأوضحت الإدارة، في بيانها اليومي، أن المعتمديات المعنية هي الشابة وملولش وسيدي علوان وبومرداس إلى جانب السواسي وأولاد الشامخ.

وبلغت نسبة العينات الايجابية، الصادرة نتائجها اليوم، 63 بالمائة بعد تسجيل 64 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من بين 101 عينة خضعت للاختبار.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 18 بقصور الساف و13 بكل من المهدية والجم و7 بهبيرة و4 بالشابة و3 بدائرتي شربان وبومرداس وإصابتين (02) بالسواسي.

وسجّلت الجهة وفاة 3 مصابين بالفيروس هم مواطن من معتمدية قصور الساف عن سن ناهز 56 سنة ومواطنة من المهدية (71 سنة) وأخرى أصيلة شربان (86 عاما).

وتماثل، من جهة اخرى، 52 مصابا للشفاء التام ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 8685 حالة.

وعادل إجمالي الإصابات في الجهة، منذ ظهور الوباء، 9876 من بينها 273 حالة وفاة و918 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 491 مواطنا، اليوم السبت، تلقيحا ضد فيروس كورونا ليرتفع عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، إلى 8197 من بينهم 1207 انتفعوا بالجرعة الثانية من التلقيح.