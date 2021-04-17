تسجيل كميات هامة من الأمطار بولاية جندوبة

تراوحت كمية الامطار المسجلة اليوم السبت بمعتمديات ولاية جندوبة بين 14 و29 ملمتر وهي كميات هامة بالنسبة للمزروعات الشتوية والربيعية وفي مقدمتها الحبوب لاسيما في هذه الفترة من فترات نموها وحاجتها الماسة الى الماء وفق ما ورد في حصيلة الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة الصادرة اليوم وكذلك ما اكده عدد من الفلاحين.

وسُجلت أعلى الكميات المتساقطة بمعتمدية طبرقة، اذ ناهزت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 29 مليمتر تليها معتمدية وادي مليز بـ22 مليمتر فمعتمدية غار الدماء بـ21 مليمتر فمعتمدية عين دراهم بـ20 مليمتر فيما تذيلت معتمدية بوسالم لائحة كمية الامطار المسجلة خلال ذات الفترة بـ14 مليمتر.

وحسب الاحصائيات الرسمية فان معدل التساقطات لهذا الشهر تراوح هو الاخر بين 44 مليمتر بمعتمدية وادي مليز و26.5 مليمتر بمعتمدية جندوبة و40 مليمتر لمعتمدية طبرقة و39 مليمتر في كل من معتمديتي فرنانة وعين دراهم.

وتأتي هذه الامطار في فترة يصفها الفلاحين بالحساسة خاصة في ظل سياسة التقشف التي اعتمدتها منذ اشهر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمتمثلة في الري بالتناوب ومنع الزراعات الصيفية نظرا لمحدودية مخزون السدود الغير مسبوق في تاريخ الجهة والذي لم يتجاوز في سدي بوهرتمة المعد للري 25 بالمائة واعلى بقليل من هذا المعدل بسد بني مطير المعد للشرب