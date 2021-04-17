تطاوين : ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الى 189 ضحيّة والمصابين به الى 3446 شخصا

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في ولاية تطاوين خلال اليومين الماضيين حسب اخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة نشر اليوم السبت 6 وفايات جراء هذا الفيروس ثلاث منهم يوم امس في تطاوين الشمالية والثلاث الاخرون اليوم ( حالة وفاة في تطاوين الشمالية وحالتا وفاة في رمادة) مارفع عدد ضحايا هذا الوباء الى 189 وفاة 82 منهم في تطاوين الشمالية و 38 حالة في تطاوين الجنوبية و35 حالة في غمراسن و11 بني مهيرة و9 في البئر الاحمر و6 في رمادة و5 في الصمار و3 في ذهيبة.

وسجّلت الادارة الجهوية وفق ذات المصدر خلال 24 ساعة الماضية 69 اصابة جديدة تتوزع الى 33 اصابة في تطاوين الشمالية و17 اصابة في تطاوين الجنوبية و14 في غمراسن و4 اصابات في البئر الاحمر واصابة واحدة في الصمار وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19 منذ مارس 2020 تاريخ تفشيه في الجهة 3446 حالة مؤكدة، منهم 16 مصابا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين واربعة في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

اما بخصوص التلاقيح فقد تصدرت ولاية تطاوين حسب احصائيات وزارة الصحة الى غاية يوم 13 افريل الجاري ولايات الجمهورية في الاقبال على التلقيح رغم تذيلهاالمراتب الاخيرة في نسبة التسجيل في منظومة “ايفاكس”.

وأكّد مصدر من المركز الجهوي للتلقيح ان الاقبال ازداد بوضوح خلال الايام الاخيرة منذ انطلاق تقديم الجرعة الثانية.

وتجدر الاشارة الى ان تزايد عدد المقبلين على المركز يتطلب وضع استراتيجية ترتب مختلف مراحل التلقيح من الدخول الى الخروج بعيدا عن الفوضى وتداخل مسارات الجرعة الاولى مع الثانية خاصة مع تنامي عدد الراغبين في التلقيح في انتظار فتح مراكز اخرى تسهل على المسنين والمسنات وتشجعهم على الانخراط في هذا المسار الذي يتحتم اتخاذه في ضوء الزيادة السريعة في عدد المصابين بهذا الوباء وضحاياه.