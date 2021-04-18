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الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعدل في آخر سفراتها المسائية على خط أحواز تونس

2021/04/18 أخبار, المصدر, متفرقات

أعلنت الشركة الوطنية للسّكك الحديديّة التونسيّة اليوم الأحد أنه تبعا لقرارات رئاسة الحكومة المتعلقة بالتوقي من كوفيد-19 فقد تقرر تعديل آخر الرحلات المسائية لقطارات نقل المسافرين على خط أحواز تونس انطلاقا من اليوم الأحد 18 أفريل الجاري والى غاية يوم 30 من نفس الشهر

وأضافت الشركة في بلاغ لها تلقت (وات) نسخة منه أن هذه الرحلات ستكون على النحو التالي

من الاثنين إلى السبت

– آخر قطار متجه من محطة تونس نحو محطة الرياض ينطلق على الساعة 17 و 50 دق

– آخر قطار متجه من محطة الرياض نحو محطة تونس ينطلق على الساعة 17 و 50 دق

أيام الاحد و العطل الرسمية
– آخر قطار متجه من محطة تونس نحو محطة الرياض
ينطلق على الساعة 17 و 25 دق

– آخر قطار متجه من محطة الرياض نحو محطة تونس ينطلق على الساعة 17 و 25 دق

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