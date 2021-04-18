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عاجل: تفاصيل اعتداء شاب بسكين على صديقه في جامع بجرزونة..

2021/04/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

جد ليلة البارحة عقب صلاة التراويح بجامع المختار بجرزونة من ولاية بنزرت، حادثة اعتداء شاب يشكو من مرض عصبي ونفسي على صديقه بواسطة الة حادة، تطلبت نقل المصاب على جناح السرعة للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة حيث تلقى العلاج والاسعافات اللازمة وحالته الصحية العامة مستقرة ، وفق ما أفاد به مراسل وات مصدر محلي مسؤول.
واوضح المصدر ذاته ان الواقعة تبقى “حادثة معزولة”، وان الشاب المعتدي يشكو من مرض عصبي ونفسي سبق ان تم ايوائه مستشفى الرازي وله بطاقة اعاقة ذهنية.
ومن جانبه اكد مصدر امني محلي مسؤول انه تم القاء القبض على الجاني. وثبت وفق التحريات الاولية معه انه يشكو من اضطرابات نفسية عميقة وسيتم الليلة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشانه عقب استشارة النيابة العمومية

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