هام: التوقيت الجديد لعمل الصيدليات..

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، أمس السبت، عن تغيير مواعيد عمل جميع الصيدليات الموزعة على كامل تراب الجمهوية، انطلاقا من يوم 17 أفريل الجاري، وذلك على إثر إعلان الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا منع جولان العربات الخاصة والدراجات النارية على كامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا والابقاء على توقيت حظر الجولان الحالي من العاشرة ليلا الى الخامسة صباحا.

وتنطلق صيدليات النهار في العمل من الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف مساء، وتفتح صيدليات المناوبة من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة السادسة والنصف مساء، لتشتغل صيدليات الليل من الساعة في الخامسة مساء الى الثامنة والنصف صباحا.

وتشتغل صيدليات النهار أيام السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحا االى الساعة الواحدة بعد الزوال ، فيما تعمل صيدليات المناوبة من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة السادسة والنصف مساء، لتفتح صيدليات الليل أبوابها من الساعة الخامسة مساء الى الثامنة والنصف صباحا.

وتشتغل صيدليات النهار أيام الآحاد والأعياد الوطنية من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى السادسة والنصف مساء، لتفتح صيدليات الليل أبوابها من الساعة الخامسة مساء إلى الثامنة والنصف صباحا.