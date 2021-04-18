الكاف : ثلاث وفيات و81 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، عن تسجيل ثلاث وفيات و81 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 180 عينة رفعت بتاريخ 16 أفريل الحالي.

وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 204 أشخاص وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 6860 حالة.

كما ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 899، وهو ما اعتبره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، “أمرا مفزعا ويستدعي اليقظة والحذر”، داعيا عموم المواطنين إلى التقيد بالبروتكول الصحي في كل جوانبه والإسراع بالتلقيح لتفادي العدوى والإصابة بالوباء.

وقد اتخذت السلطات الجهوية، أمام ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا خلال الايام العشرة الأخيرة، جملة من القرارات المستعجلة للحد من خطورة انتشار الجائحة في الجهة، لاسيما في معتمديات الكاف الشرقية والكاف الغربية وتاجروين، التي انتشر فيها الوباء بصفة ملحوظة، وتهم القرارات بالخصوص غلق المعتمديات المذكورة واتخاذ جملة من التدابير المصاحبة الرامية إلى مزيد دعم تطبيق البروتوكول الصحي في كل جوانبه ومنع انتشار الوباء في باقي معتمديات الولاية.