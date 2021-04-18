بن عروس: تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتواصل الضغط على الأقسام المخصصة لمرضى كوفيد 19

سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، خلال اجتماعها الدوري اليوم الأحد، 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 11090 إصابة مؤكدة.

في الأثناء، يتواصل الضغط على الأقسام المعنية باستقبال وإيواء مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس، حيث مازالت طاقة الإيواء في ذروتها بسبب تواصل الطلب على أسرة الإنعاش وحاجة المرضى إلى الإقامة.

وكشف رئيس اللجنة محمد بن خليفة، أن عدد المقيمين بالمستشفى وصل إلى 52 مقيما يتوزعون على 27 مريضا بقسم الطب الباطني و9 بقسم الإنعاش و16 بقسم الاستعجالي الخاص بمرضى كوفيد 19، وهو ما يمثل طاقة الاستيعاب القصوى لهذه الأقسام.

ووصل عدد الحالات المتعافية إلى 10224 حالة بعد أن تم تسجيل تعافي 59 شخصا مصابا مقابل وفاة ثلاث حالات جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 414 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، تتواصل عمليات التلقيح بمركزي رادس والمحمدية، حيث سجل المركزان يوم أمس السبت 926 وافدا تلقوا التطعيم باللقاح.