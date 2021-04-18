وزارة الصحة: 66 وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 17 أفريل 2021

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، بأنه تم بتاريخ 17 أفريل 2021، تسجيل 66 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 9783 حالة.

كما تم حسب البلاغ ذاته، تسجيل 1514 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 4748 تحليلا مخبريا. وقد بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 234 ألفا و791 شخصا، بعد تعافي 779 شخصا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ2404 مصابين بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 486 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 143 مصابا للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.

يُذكر أنه تم الشروع منذ 13 مارس الماضي في تقديم التطعيمات للتوقي من هذا الفيروس وبلغ عدد الملقحين أكثر من 203 آلاف شخص، في حين فاق عدد المسجلين في منظومة “ايفاكس” المخصّصة للغرض مليون و136 ألف شخص.