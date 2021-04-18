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اعتماد نظام عمل إداري جديد بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

2021/04/18 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أعلنت مصالح رئاسة الحكومة، اليوم الأحد، أنه تبعا للإجراءات المنبثقة عن اجتماع الهيئة الوطنية لمجابة انتشار فيروس كورونا، تقرر ابتداء من يوم غد الإثنين 19 أفريل وإلى غاية 30 أفريل 2021، اعتماد نظام عمل إداري بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم بموجبه تطبيق فارق التوقيت بساعة واحدة بين فريقي عمل، عند بداية ونهاية الحصة اليومية وذلك على النحو التالي :

// من يوم الإثنين إلى يوم الخميس

– فريق أول من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال

– فريق ثان من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال

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