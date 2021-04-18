منوبة: نسبة المنتفعين بالتلقيح لم تتجاوز 5,5 بالمائة من المعنيين بالتلقيح من أبناء الجهة

رغم ارتفاع نسق الاقبال على مركز التلقيح الجهوي بولاية منوبة بمركز الطب المدرسي والجامعي، وخاصة خلال نهاية الاسبوع الجاري، لم تتجاوز نسبة المنتفعين بالتلقيح ضدّ فيروس “كورونا” إلى حدّ الآن نسبة 5,5 بالمائة من المعنيين بالتلقيح بالجهة، فيما بلغت نسبة الذين تلقوا التلقيح من بين المسجلين من ابناء الجهة بمنظومة “ايفاكس” 50 بالمائة، وفق ما ذكرته، اليوم الأحد، المديرة الجهوية للصحة هاجر ميساوي لـ”وات”

وأضافت ميساوي، خلال اشرافها على سير عملية التلقيح بالمركز الجهوي بمنوبة، الذي سجل اليوم اقبالا هاما، ان عمليات التطعيم شملت 7274 منتفعا منهم اكثر من 500 سجين بسجن المرناقية، وهي مؤشرات تعتبر دون المأمول خاصة مع سرعة انتشار العدوى والاستغلال الكلّي لأسرة الإنعاش بمركز الكوفيد بمعهد القصاب، وارتفاع نسبة استغلال اسرة الاكسجين بنفس المركز وبالمستشفى المحلي بطبربة، مؤكدة نفاذ أسرة الانعاش بالجهة.

وحذّرت من عواقب صحيّة وخيمة، في حال تواصل عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي بالجهة، وعدم تطبيق الاجراءات وخاصة في معتمدية طبربة المصنفة حمراء والتي افردت باجراءات خاصة من اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بولاية منوبة في اجتماعها الاستثنائي الاخير.

وبيّنت ان الجهة سجلت في الايام الاخيرة ارتفاعا، حبث يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 834 حالة من إجمالي 10 آلاف و5 إصابات سجلت بمنوبة منذ بداية الجائحة مقابل 8803 حالات شفاء و368 حالة وفاة .

وأهابت المديرة الجهوية للصحة بالجميع للمبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم ولاهاليهم والمحيطين بهم من الإصابة بفيروس “كورونا”، غير مستبعدة استفحال الاصابة بالسلالة البريطانية لفيروس “كورونا”، والتي تعدّ حاليا في ولاية منوبة 10 حالات 08 منها في معتمدية دوار هيشر وحالة في المرناقية واخرى في الدندان.

هذا وسجلت الجهة، اليوم الاحد، 3 وفيات، و65 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 93 حالة شفاء.

وتعدّ معتمدية منوبة أكبر عدد اصابات بـ274 حالة، تليها طبربة بـ163 حالة، ثم الجديدة بـ114 حالة، والمرناقية بـ94 حالة، ودوار هيشر بـ93 حالة، ووادي الليل بـ88 حالة، والبطان بـ05 حالات، وبرج العامري بـ03 حالات.

يذكر أن المرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة نفّذ حملة تقص عشوائية لمعرفة مدى تفشي فيروس “كورونا” بولاية منوبة وشملت العينات 20 عائلة عن كل معتمدية من المعتميات الخمس التي تم اختيارها، وهي منوبة، ودوار هيشر، ووادي الليل، وطبربة، وبرج العامري في انتظار اصدار نتائج الاختبارات.