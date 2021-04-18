وزارة الداخلية تعلن عن العقوبات المفروضة على كل من يخالف قرار منع جولان العربات ووسائل النقل الحضري

أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ توجهت به اليوم الأحد إلى عموم المواطنين، بأن مخالفة قرار منع جولان العربات ووسائل النقل الحضري، ابتداء من الساعة السابعة مساء وإلى حدود الساعة الخامسة صباحا، وذلك بداية من اليوم الأحد، يترتب عنها ما يلي :

– حجز رخصة السياقة وشهادة التسجيل لكل مخالف، لمدة 7 أيام.

– تحرير محضر عدلي وتمكين السائق من رخصة سياقة وقتية صالحة لمدة يوم واحد من تاريخ المخالفة.

– حجز العربة فعليا لمدة 7 أيام، في صورة تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها.

ودعت الداخلية كافة المواطنين إلى ضرورة التقيد بهذه الإجراءات دعما للمجهودات المبذولة في الحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على سلامة المواطنين.

وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة كوفيد 19، أعلنت أمس السبت، عن جملة من الإجراءات في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا، من بينها منع جولان الدراجات النارية والعربات الخاصة ووسائل النقل الحضري، بداية من الساعة 7 مساء إلى الساعة 5 صباحا، مع استثناء الحالات المتأكدة والمبررة وذلك ابتداء من الأحد 18 أفريل وإلى غاية 30 أفريل 2021، كما قررت الهيئة المحافظة على حظر التجول من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا.