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فتح 6 مراكز اضافية للتلقيح وارتفاع عدد المراكز إلى 38

2021/04/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، عن فتح 6 مراكز تلقيح إضافية بالوردية ومنزل بورقيبة وقرمبالية والجم وتاجروين والمتلوي وذلك سعيا للترفيع من نسق تطعيم المواطنين والمواطنات باللقاح المضاد لفيروس كورونا وتجنّبا للاكتظاظ.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاحد أن عدد مراكز التلقيح ارتفع بذلك إلى 38 مركزا موزّعا على كامل تراب الجمهورية، مشيرة إلى اعتزامها فتح مراكز إضافية على امتداد الحملة الوطنية للتلقيح.

وأوضحت وزارة الصحة أن الفرق الطبية المتنقّلة تواصل عملها وتقوم بتطعيم المسنّين في مختلف دور ومؤسسات رعاية المسنّين وذلك بالتنسيق مع السلط المعنيّة وبالشراكة مع مكونات المجتمع المدني.

كما جددت دعوتها لكافة المسجّلين في منظومة ايفاكس بضرورة احترام توقيت وتاريخ دعوتهم لتلقي اللقاح وذلك ضمانا لمزيد احكام عملية التطعيم وتجنّبا للازدحام والانتظار على مستوى مراكز التلقيح.

‏تجدر الإشارة إلى أنه إلى غاية يوم الجمعة 16 أفريل (اليوم 35 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا) بلغ العدد الإجمالي للمسجّلين : 1136041 وبلغ العدد الإجمالي للملقّحين : 203854 فيما بلغ العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية : 17089.

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