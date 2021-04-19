قابس-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و64 اصابة جديدة

سجّلت ولاية قابس، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا” ارتفع معها اجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 352 وفاة، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي.

وأضاف حمدي، في تصريح لـ”وات”، انه تم رصد 64 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة 132 تحليلا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و547 إصابة من بينها 10 آلاف و594 حالة شفاء.

وأوضح أن الإصابات الجديدة المسجّلة توزعت الى 32 اصابة بقابس الجنوبية، و07 اصابات بكل من الحامة ووذرف، و06 اصابات بالمطوية، و05 اصابات بقابس المدينة، و03 اصابات بكل من قابس الغربية ومطماطة الجديدة، واصابة واحدة بمارث.

وأشار حمدي الى أن عدد الحالات النشيطة بالجهة يبلغ حاليا 951 حالة نشطة من بينها 250 حالة بقابس الجنوبية، و192 حالة بمارث، و112 حالة بالحامة، و120 حالة بقابس المدينة، و80 حالة بمطماطة الجديدة.